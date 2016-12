​Turchia: arrestati 8 affiliati dell'Isis, "preparavano attentato"

Immagine di repertorio

La polizia turca ha arrestato oggi nella capitale Ankara otto presunti affiliati dell'Isis, sospettati di preparare un attentato. Ne dà notizia l'agenzia Anadolu.Durante l'operazione, sono state eseguite numerose perquisizioni domiciliari nel centro di Ankara e in città vicine, e sono stati sequestrati vari documenti riferibili all'organizzazione dello 'Stato islamico'.L'attentato, secondo la polizia, avrebbe dovuto essere compiuto questa notte. Ad Ankara e a Istanbul sono state istituite imponenti misure di sicurezza, con massiccio presidio delle forze dell'ordine in piazza Taksim e viale Istiklal, centro della vita notturna di Istanbul. Viene verificata l'identità dei passanti, e non è consentito accedere nell'area con borse o valigie.