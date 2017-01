L'attentato del Reina a Istanbul Istanbul, si chiama Masharipov ed è uzbeko: la polizia rivela il nome dell'attentatore di Capodanno L'uomo è in ancora in fuga e la polizia sta continuando a indagare sul suo passato. Secondo le indagini condotte finora, l'attentatore avrebbe cambiato sei caricatori ed esploso oltre 180 proiettili

Si chiama Abdulgadir Masharipov ed è di origini uzbeke il killer entrato in azione la notte di Capodanno nel nightclub Reina di Istanbul, uccidendo 39 persone e ferendone altre 65. E' quanto hanno riportato oggi diverse agenzie di stampa turche, citate dal Daily Sabah.Secondo le autorità turche l'uomo sarebbe conosciuto anche con il nome in codice "Abu Muhammed Horasan", ossia l'uomo che arriva da Horasan, la regione nota anche come Khorasan. Si tratta di una zona che secondo i jihadisti dello Stato islamico (Isis) comprende gran parte dell'Asia centrale, Afghanistan, Pakistan e anche la Cina occidentale, dove si trovano comunità della diaspora uigura, di fede musulmana e lingua turca.L'uomo è in ancora in fuga e la polizia sta continuando a indagare sul suo passato. Secondo le indagini condotte finora, l'attentatore avrebbe cambiato sei caricatori ed esploso oltre 180 proiettili. Una volta entrato nel locale, sarebbe andato al piano superiore e avrebbe cominciato a sparare sulle persone, quindi sarebbe tornato al piano terra, sparando alla testa a persone già a terra, secondo alcuni testimoni.Un attacco durato sette minuti, al termine del quale l'uomo si sarebbe recato in cucina per cambiarsi gli abiti e fuggire, approfittando del caos. Avrebbe anche pulito l'arma prima di lasciare il posto. Nella sua rivendicazione, l'Isis ha dichiarato che l'attacco è stata la risposta all'intervento militare di Ankara contro i jihadisti in Siria, lanciato lo scorso agosto.