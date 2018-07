Istanbul Turchia, scontri sul Bosforo durante il golpe: 84 ergastoli La sentenza a 3 giorni dal secondo anniversario del putsch fallito

A tre giorni dal secondo anniversario del fallito golpe in Turchia, un tribunale di Istanbul ha emesso 84 condanne all'ergastolo aggravato nei confronti di imputati accusati di aver preso parte alle attività eversive e agli scontri armati sul ponte del Bosforo - ora ribattezzato dei Martiri del 15 luglio - la notte del tentativo di putsch.In totale, 32 civili e 2 poliziotti rimasero uccisi cercando di ostacolare i golpisti. Secondo l'agenzia Anadolu, 72 condanne sono state emesse per attentato all'ordine costituzionale e altre 12 per l'uccisione del noto pubblicitario Erol Olcok, vicino al presidente Recep Tayyip Erdogan, e del figlio Abdullah Tayyip Olcok. Pene tra 15 e 17 anni sono state comminate ad altri 49 imputati.