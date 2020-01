Cultura e tecnologia digitale Turismo: 2020, anno di Italia Cina e dei viaggiatori 'onlife' Dopo un buon 2019, l'Italia del turismo guarda con fiducia al 2020, anno dell'intercambio culturale con la Cina. A Firenze, invece, al via la dodicesima edizione di Bto, evento mondiale sul turismo online che quest'anno abbraccia il tema della sostenibilità

Harin, Cina

Aumentano i visitatori internazionali che scelgono l'Italia per i loro viaggi e crescono gli introiti dal turismo straniero. All'insegna dell'ottimismo, l'ente per il turismo Enit rileva che, fino a ottobre 2019 sono state oltre 360 milioni le notti trascorse nella Penisola dai viaggiatori di tutto il mondo, con un incremento del 4,4%, mentre il segmento internazionale ha apportato al nostro Paese introiti per circa 40 miliardi di euro, pari a un +6,6%. Per quanto riguarda i turisti italiani, invece, l'Enit rileva un "rallentamento" registrato nei primi dieci mesi del 2019.Gli stranieri che hanno scelto l'Italia sono stati soprattutto turisti provenienti da Germania, Austria e Svizzera, circa il 25% dei turisti internazionali in arrivo, ma c'è stato un incremento anche per i visitatori americani e russi, canadesi e cinesi. Su questi ultimi si concentra l'attenzione del comparto turistico: il 2020 è l'anno del turismo e della cultura Italia-Cina e si prevede un incremento del turismo cinese nel nostro Paese e l'aumento dei voli tra i due Paesi.A Roma, all'Auditorium Parco della Musica, martedì 21 gennaio il ministro per i beni Culturali e per il turismo, Dario Franceschini, e il ministro della Cultura e del Turismo cinese, Luo Shugang inaugurano l'anno della cultura e del turismo Italia - Cina 2020.Human technology e sostenibilità: con 80 panel, 150 relatori ed esperti mondiali, torna a Firenze il 12 e 13 febbraio il Bto, Buy tourism online, quest'anno ispirato all' 'onlife', manifesto della Commissione europea, con quattro percorsi tematici tra cui spicca la sostenibilità.Spiega il direttore di Bto2020, Francesco Tapinassi: "Onlife vuol dire riportare al centro l'idea di una tecnologia amica che aiuti anche a recuperare il turismo delle relazioni". Senza criminalizzare il digitale: "La tecnologia non ha ucciso l'intermediazione nel turismo - assicura Tapinassi - il 60% del fatturato al mondo è ancora offline, anche se l'online cresce del +3% annuo. Ed è interessante come alcune ricerche segnalino tra i post-millennials un forte recupero della presenza umana" al momento dell'acquisto del viaggio.E dal punto di vista delle aziende, aggiunge il vicepresidente della Camera di commercio di Firenze, Claudio Bianchi, "la digitalizzazione e la raccolta dati possono aiutare a capire cosa sta per accadere un secondo prima che accada, che per un'azienda può significare vita o morte".