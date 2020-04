Storie da Coronavirus ​Turkmenistan: in piena pandemia il Paese celebra Giornata mondiale della salute con gara ciclistica Ufficialmente in Turkmenistan non è stato registrato alcun caso di COVID-19

I mass media del Turkmenistan hanno riferito che, seguendo l’esempio del presidente Gurbanguly Berdymuhamedov, migliaia di cittadini hanno preso parte a una serie di eventi sportivi per celebrare la Giornata mondiale della salute.Nel complesso della Cittadina Olimpionica, membri del governo, dirigenti ministeriali e capi delle associazioni sociali hanno partecipato a partite di calcio, pallacanestro, tennis, fitness, ginnastica, pallavolo, atletica leggera e bowling. La partecipazione più massiccia, però si è registrata alla gara ciclistica nazionale: solo nella capitale Aşgabat hanno gareggiato 3,5 mila persone, mentre su scala nazionale i ciclisti in gara erano circa 7 mila. La distanza da percorrere in bici nella gara di Aşgabat era di 15 chilometri.I mass media ufficiali mettono in rilievo che “mentre in molti Paesi del mondo la situazione con il coronavirus rimane tesa, in Turkmenistan, grazie alle misure prese in tempo è stata assicurata una situazione epidemiologica tranquilla”. Le stesse fonti precisano, inoltre, che “nel Paese c'è stata una strategia di prevenzione rispetto ai casi di introduzione del contagio e sono costantemente in corso le misure profilattiche adeguate”. Ufficialmente in Turkmenistan non è stato registrato alcun caso di COVID-19.