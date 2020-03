In ​Turkmenistan vietata la parola “coronavirus”.E se si esce con la mascherina si rischia l'arresto Ufficialmente nel Paese non è stato registrato nemmeno un caso di contagio

Secondo quanto riporta il portale dell’organizzazione Reporters Without Borders (RSF), le autorità turkmene hanno vietato l’uso del termine “coronavirus” allo scopo di nascondere le informazioni sul coronavirus.Secondo le organizzazioni per la difesa dei diritti dell’uomo, a tutti i mass media è stato imposto di non usare la parola “coronavirus” nelle pubblicazioni. Il termine è stato escluso anche dalle circolari del ministero della Sanità inviate in scuole, ospedali e luoghi di lavoro.Ma non basta: le persone che indossano la mascherina per strada o parlano di pandemia nel mondo, possono essere arrestati dagli agenti della polizia in borghese. Ufficialmente in Turkmenistan non è stato registrato nemmeno un caso di contagio.