Tv. Torna Alberto Angela con "Ulisse" e vince la sfida degli ascolti

“Grazie allo straordinario lavoro di tutta la squadra di @UlisseRai1 e di @albertoangela, pieni di orgoglio per il nostro servizio pubblico”.

Fabrizio Salini, Ad #Rai pic.twitter.com/bCszgYLHEc — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) 22 settembre 2019

L'attesa è finita, ripartono i viaggi di #Ulisse nella conoscenza e nel tempo. Ci vediamo tra poco su #Rai1 e @RaiPlay!@Raiofficialnews pic.twitter.com/ivrGOv25cn — Ulisse - Rai1 (@UlisseRai1) 21 settembre 2019

Torna Alberto Angela con il suo "Ulisse - Il piacere della scoperta" e vince la sfida geli ascolti in prima serata. La prima puntata della nuova stagione, dedicata a Gerusalemme, è stata vista da 3 milioni e 502mila spettatori, pari ad uno share del 19%. Mentre "Amici Celebrities", trasmesso da Canale 5, è stato seguito da 3 milioni e 274 mila spettatori."Grazie allo straordinario lavoro di tutta la squadra di Ulisse e di Alberto Angela, pieni di orgoglio per il nostro servizio pubblico" scrive su Twitter Fabrizio Salini, amministratore delegato della Rai.Angela annuncia “Vi porto di nuovo con me a spasso nel tempo”. 6 le puntate, compresa quella andata in onda ieri sera. La seconda puntata farà spazio a, con due ospiti d’onore che vorranno celebrare il grande artista a modo loro: Roberto Benigni e la cantante Giorgia, un’ospite d’onore che canterà una canzone con un testo scritto proprio da Leonardo Da Vinci.Nelle puntate successive, si parlerà anche di, la quale a Versailles aveva un suo teatro personale dove era solita esibirsi. Alberto Angela darà spazio anche a, il celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa che ha ispirato Visconti a realizzarne una trasposizione cinematografica. abbiamo intervistato Claudia Cardinale, ma abbiamo anche cercato di ricostruire i luoghi e la vita dei principi siciliani”, ha spiegato Alberto a TV Sorrisi e Canzoni.Poi, in occasione dei 60 anni dalla realizzazione di “Beh-Hur”, Ulisse dedica una puntata alle gare di quadrighe, intese come la nostra Formula 1, con un tifo da stadio. “Abbiamo anche ricostruito la storia di un vero pilota”, ha specificato Angela. L’ultima puntata è di forma istituzionale: Alberto Angela porta il pubblico in visita al