Boom anche sui social Tv. Torna Roberto Bolle con "Danza con me" e stravince la serata con 4,5 milioni di spettatori Share del 21,3%. Il picco in valori assoluti, con 5 milioni 439 mila spettatori, è stato registrato alle 21.54, quando in scena con Bolle c'era Fabio De Luigi

Grandissimo successo per @RobertoBolle e #DanzaConMe su @RaiUno che, con oltre 4milioni 400mila spettatori e il 21,3% di share, stravince la prima serata.#AscoltiTv pic.twitter.com/4nr2tTR5te — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) 2 gennaio 2019

Straordinario successo social per @RobertoBolle e #DanzaConMe: con quasi mezzo milione di interazioni è il programma più commentato dell'intera giornata, al primo posto nei TT Italia.

Su @RaiUno oltre 12 milioni di contatti unici ➡https://t.co/3pK3RX90er#AscoltiTv pic.twitter.com/KraHP2dUb1 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) 2 gennaio 2019

Grazie a tutti per gli straordinari messaggi che continuate ad inviarmi. Il lavoro che c’è dietro a #DanzaConMe è immenso ma so che ne vale la pena. E le vostre parole lo confermano. Nutrire l’anima e il cuore di milioni di persone con gocce di bellezza e poesia, non ha prezzo. — Roberto Bolle (@RobertoBolle) 2 gennaio 2019

Grande successo per Roberto Bolle e "Danza con me": lo show, un inno all'arte dell'etoile dei due mondi e alla bellezza, tra performance di balletto e grandi ospiti, ha incollato ieri sera a Rai! una media di 4 milioni 451 mila spettatori pari al 21,3% di share, stravincendo la serata. Il picco in valori assoluti, con 5 milioni 439 mila spettatori, è stato registrato alle 21.54, quando in scena con Bolle c'era Fabio De Luigi; il punto più alto in share, il 23,7%, è stato raggiunto alle 23.29, durante l'assolo di Bolle dedicato al ritratto di Dorian Gray. Anche l'edizione del programma dello scorso anno è stata un grande successo con 4 milioni 860 mila, pari al 21.5% di share, tanto che si è aggiudicata il prestigioso premio "Rose d'Or" assegnato dall'Ebu (l'associazione che riunisce radio e televisioni pubbliche europee.Boom per "Danza con me" anche sui social: lo show è stato il programma più commentato dell'intera giornata, al top dei trending topic, cin quasi mezzo milione di interazioni di cui 439 mila solo su instagram. Inoltre 45 mila spettatori medi lo hanno seguito solo su RaiPlay.L' Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York - sul suo profilo twitter - ha ringraziato tutti coloro che lo hanno seguito ed apprezzato.Il grande ballerino dopo il programma - sempre sul suo profilo twitter - aveva ringraziato quanti gli hanno inviato messaggi per complimentarsi del suo "Danza con me", ricordando che: "Nutrire l’anima e il cuore di milioni di persone con gocce di bellezza e poesia, non ha prezzo".