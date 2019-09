Chiusi profili riconducibili alla Cina Twitter rimuove migliaia di account per diffusione di fake news Bloccati anche profili di propaganda governativi di vari Paesi tra cui Egitto, negli Emirati arabi

Twitter ha reso noto di aver chiuso migliaia di account in tutto il mondo, accusati di diffondere fake news. La notizia è stata resa nota dal social media statunitense. Si tratta del seguito delle iniziative intraprese da Twitter nell'ottobre 2018 per individuare e bloccare le manipolazioni della piattaforma e garantirne la trasparenza. Nel novembre scorso, Twitter avevache scoraggiavano l'affluenza alle elezioni di metà mandato in calendario negli Usa.Il provvedimento riguarda diversi profili di propaganda governativi di vari Paesi. Tra gli account chiusi, alcuni in Cina accusati di seminare discordia all'interno del movimento di protesta di Hong Kong, altri volti ad amplificare messaggi pro-sauditi in Egitto e negli Emirati arabi uniti destinati al Qatar e allo Yemen. Profili di fake news sono stati sospesi anche in Spagna ed in Ecuador