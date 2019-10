Twitter vieta pubblicità politica in tutto il mondo

Twitter annuncia che bloccherà la pubblicità politica a livello globale sulla sua piattaforma, rispondendo alle crescenti critiche sulla disinformazione dei politici sui social media. L'amministratore delegato Jack Dorsey ha detto in un tweet che l'azienda ha preso l'azione per prevenire potenziali problemi di "ottimizzazione basata sull'apprendimento automatico di messaggistica e micro-targeting, informazioni fuorvianti non controllate e falsi profondi".La mossa viene con Facebook sotto pressione per applicare il controllo dei fatti ai politici che pubblicano annunci pubblicitari con richieste di risarcimento sfrenate. Dorsey ha detto che la nuova politica, i cui dettagli saranno svelati il mese prossimo, vieterà gli annunci su questioni politiche così come dai candidati."Abbiamo considerato la possibilità di fermare solo gli annunci dei candidati, ma ci sarebbe un modo per aggirare" il blocco, ha detto.