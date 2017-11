Halloween ​Ubriaco ucraino si arrampica su un traliccio per paura dei demoni

Condividi

Un cittadino ucraino 31enne, residente a Kropivnitsky (ex Kirovograd), nell’Ucraina centrale, dopo aver bevuto parecchio festeggiando Halloween, si è arrampicato in cima a un traliccio dell’alta tensione di 80 metri per "paura dei demoni".La scalata è stata compiuta in pochi minuti. Ai poliziotti giunti sul posto, l’uomo ha detto di temere i demoni che lo stavano seguendo per divorarlo. L’ubriaco è sceso dopo la promessa dei poliziotti di proteggerlo e di riaccompagnarlo a casa. Gli agenti poi hanno chiamato un'ambulanza e lo hanno fatto ricoverare in ospedale.