2017/08/15 11:19

All'altezza dell'uscita Boccadoro tra Barletta e Trani Ubriaco al volante travolge auto sulla A16: tre morti carbonizzati. Arrestato per omicidio stradale L'uomo è accusato di omicidio stradale ed è ricoverato in ospedale per le ferite riportate nell'impatto

Roma, bimbo investito e ucciso: conducente arrestato per omicidio stradale L'attore Domenico Diele arrestato per omicidio stradale: positivo al test antidroga Condividi E' stato arrestato, anche perché ubriaco, il conducente 22enne albanese della Fiat Stilo che la notte scorsa, alla periferia di Trani, ha tamponato una Toyota Aygo sulla quale viaggiavano tre persone, tutte morte carbonizzate nel rogo della loro vettura.



L'arrestato è accusato di omicidio stradale ed è ricoverato in ospedale per le ferite riportate nell'impatto. Nella Fiat Stilo si trovava un connazionale dell'albanese arrestato, anch'egli rimasto ferito.



L'incidente la scorsa notte intorno alle due sulla statale 16, direzione Sud, all'altezza dell'uscita Boccadoro tra Barletta e Trani. Da quanto emerso finora, i due albanesi in un primo momento hanno abbandonato la loro auto, poi pero' sono tornati indietro per prestare soccorso.



Cinque in tutto le persone coinvolte nell'incidente tra una Toyota Aygo e una Fiat Stilo. Ad avere la peggio gli occupanti della Toyota, che ha preso fuoco non lasciando loro scampo.



