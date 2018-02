Oppido Mamertina (Reggio Calabria) 'ndrangheta, uccide il marito a colpi di roncola: arrestata La vittima era nota ai carabinieri per la vicinanza alla cosca "Alvaro-Violi-Macri'", era il suocero di Carmine Alvaro, 65 anni, detto "u cuvertuni"

Una donna ha ucciso a colpi di roncola il marito mentre dormiva dopo una lite nella loro casa di Castellace di Oppido Mamertina (Reggio Calabria). I carabinieri hanno arrestato per omicidio Maria Giuseppina Barca, 63 anni, accusata di aver ammazzato nel sonno Rocco Cutri', 70 anni, ritenuto vicino alla 'ndrangheta.Secondo le prime indagini, coordinate dal sostituto procuratore di Palmi, Ignazio Vallario, la coppia aveva trascorso la giornata nella loro abitazione, in un clima teso per i contrasti che marito e moglie avevano da tempo, dopo la morte del loro figlio Domenico Cutri', ucciso nel 2008 a Sinopoli.Colpito alla testa con il falcetto, Cutrì è morto per le gravi lesioni prima dell'arrivo dei sanitari, avvertiti dall'altro figlio della coppia. L'arma del delitto è stata ritrovata dai carabinieri nelle vicinanze del domicilio dei due coniugi. La vittima era nota ai carabinieri per la vicinanza alla cosca "Alvaro-Violi-Macri'", era il suocero di Carmine Alvaro, 65 anni, detto "u cuvertuni".La donna è stata trasferita nel carcere di Reggio Calabria "San Pietro".