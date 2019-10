Vicina di casa: "Sembrava depresso" Uccide moglie e due figlie nel foggiano poi si suicida Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno trovato i corpi senza vita. Fidanzato della figlia: "Non mi ha mai parlato di problemi familiari". Sappe: "Amministrazione corra ai ripari. Evitare strumentalizzazioni". Sconosciute al momento le cause della tragedia

Tragedia nel foggiano. Ha telefonato ai carabinieri annunciando di aver ucciso la moglie e le due figlie e poi si è ucciso. È' accaduto a Orta Nova, dove un uomo di 53 anni, questa notte, alle 2 di notte, ha ucciso a colpi di pistola la moglie di 54 anni, e le due figlie di 12 e 18 anni.Poi ha rivolto la pistola verso di lui e si è sparato alla testa. Sul posto sono giunti gli uomini dell'Arma che hanno trovato i corpi senza vita. Sconosciute al momento le cause della tragedia: l'autore della strage sembra che non abbia lasciato alcun biglietto o lettera che possano far capire le motivazioni del gesto.Autore della tragedia di Orta Nova nel Foggiano è un agente della polizia penitenziaria. L'omicidio-suicidio è avvenuto nell'appartamento dove viveva la famiglia in via Guerrieri."Sapevo che erano brave persone, tranquille senza problemi. Non mi ha mai parlato di nulla o di problemi familiari". Così Marco il fidanzato di Valentina, 18 anni, la maggiore delle due figlie di Ciro Curcelli, l'uomo che la scorsa notte ad Orta Nova ha ucciso la moglie e le due figlie e poi si è suicidato. "Eravamo fidanzati da un anno e sette mesi - racconta - Quando Valentina aveva problemi, io ero al suo fianco per affrontarli e rimaneva sempre con il sorriso"."Non abbiamo sentito né un litigio, né un grido. Mio figlio ha sentito un colpo ma non pensavamo fosse un colpo di pistola. L'unica cosa che ho notato è che ultimamente lui era un po' depresso. Stava un po' tra le nuvole. Lui stravedeva per la moglie e le figlie e anche per l'altro figlio che lavora a Ravenna e che è arrivato in mattinata". E' quanto raccontato ad alcuni cronisti da una vicina di casa che abita al terzo piano dello stabile di Orta Nova dove si è consumata la tragedia. "Erano bravissime persone - dice ancora - Le conoscevo da anni. Ogni tanto lei si arrabbiava con le figlie. Ma sono cose normali che fanno tutte le mamme"."Siamo di fronte ad una tragedia immane. Sembra davvero non avere fine il mal di vivere che caratterizza gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria". Lo dichiara Donato Capece, segretario generale del Sappe, il Sindacato autonomo polizia penitenziaria. Capece, senza entrare nel merito della vicenda, sottolinea di "evitare strumentalizzazioni, mentre è fondamentale e necessario comprendere e accertare quanto hanno eventualmente inciso l'attività lavorativa e le difficili condizioni lavorative nel gesto estremo posto in essere dal poliziotto".