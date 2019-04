Enna, uccide la moglie a colpi di pistola e si costituisce

Un cinquantenne ha ucciso stamane l'ex moglie a Catenanuova, in provincia di Enna, sparandole un colpo di pistola prima di costituirsi alla caserma dei carabinieri.Le aveva dato appuntamento per discutere della separazione, nella casa di campagna dei familiari di lei, ma si è presentato armato all'appuntamento. Questa la prima ricostruzione del delitto avvenuto questa mattina a Catenanuova (Enna) dove Filippo Marraro, 51 anni, titolare di un autolavaggio ha sparato alla moglie Loredana Cali', 43 anni, uccidendola. Subito dopo Marraro ha chiamato i carabinieri che hanno trovato l'uomo ad attenderli e il corpo della donna davanti l'abitazione di campagna. La coppia aveva due figli adolescenti. Si erano sposati una quindicina di anni fa, dopo un divorzio di Marraro dalla prima moglie, dalla quale ha avuto un figlio. Loredana Cali' la scorsa estate aveva lasciato Marraro e i due erano in fase di separazione.