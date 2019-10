In un box di un condominio di Cernusco sul Naviglio Ucciso a colpi di pistola nel Milanese, corpo in auto

Condividi

Il cadavere di un uomo di 63 anni, ucciso con diversi colpi di pistola, è stato trovato in serata all'interno della propria auto al piano interrato dei box in un condominio di Cernusco sul Naviglio (Milano), in via Don Milani 17.A scoprire il corpo, attorno alle 19, è stato un residente che ha chiamato i carabinieri della stazione locale.