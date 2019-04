Guerra mafia sul Gargano Ucciso il boss Girolamo Perna a Vieste: eseguiti 5 'stub' a esponenti clan rivale Un omicidio che si inserisce nella guerra tra i clan della criminalità organizzata viestana per il controllo del territorio e dei traffici illeciti, soprattutto quello della droga. Una guerra che vede contrapposti il clan Iannoli-Perna e quello di Marco Raduano

Cinque 'stub', gli esami per verificare la presenza di polvere da sparo su corpo e indumenti, sono stati effettuati dai carabinieri a Vieste (Fg) nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Girolamo Perna il 26enne, esponente di spicco della criminalità organizzata del centro garganico vittima di un agguato messo a segno nei pressi della sua abitazione in contrada Piano Piccolo.Perna, colpito ad un braccio e all'addome con un fucile calibro 12, è morto poco dopo all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. In nottata i carabinieri, con i colleghi dei Cacciatori di Puglia, hanno eseguito decine di perquisizioni e sentito diverse persone. Intorno alle 21 l'uomo, sorvegliato speciale, si stava intrattenendo con alcune persone davanti alla sua abitazione al piano terra quando qualcuno ha sparato con il fucile. Nessuno dei presenti ha detto di aver visto qualcosa.Un omicidio che si inserisce nella guerra tra i clan della criminalità organizzata viestana per il controllo del territorio e dei traffici illeciti, soprattutto quello della droga. Una guerra che vede contrapposti il clan Iannoli-Perna e quello di Marco Raduano. L'omicidio di ieri sera potrebbe essere la risposta al delitto di Francesco Pio Gentile il 50enne ucciso a Mattinata con tre fucilate il 21 marzo scorso.