Roma Ucciso per rapina, scoppia la polemica politica Salvini: "Male i tagli del governo alla sicurezza". Conte: speculazione miserabile. Zingaretti: sia fatta giustizia". Di Maio: non si può morire così

"Oggi, commosso e addolorato, prego per Luca e sono vicino alla sua famiglia. Ma sono anche incredulo e sdegnato perché è inconcepibile quello che è accaduto. Da ex ministro dell'Interno fa ancora più male vedere tutta l'insicurezza della capitale governata dai 5stelle e i tagli disastrosi che Renzi, Conte e Zingaretti fanno al fondo per le forze dell'ordine": Così il leader della Lega,, commenta la brutale aggressione a Roma in cui la perso la vita un ragazzo di 24 anni."Se qualcuno si permette di fare speculazioni su un fatto del genere in campagna elettorale lo trovo miserabile". Così Conte risponde agli attacchi di Matteo Salvini. "Si può ingrassare il consenso in tutti modi, ma se si pensa di lucrare consenso in questo modo lo trovo davvero miserabile", sottolinea il premier che, interpellato sulle parole dell'ex ministro dell'Interno, aveva premesso: "Qui rischio di arrabbiarmi davvero..". Per quanto riguarda poi i tagli alla sicurezza, Conte conclude: "Ieri abbiamo varato gli stanziamenti aggiuntivi per gli straordinari alle forze dell'ordine per il 2018, e indovinate chi doveva farlo e non l'ha fatto...".Interviene anche la sindaca di Roma, Raggi, che su Twitter scrive: "Profondo dolore per la morte di Luca, il ragazzo di 24 anni ucciso per una rapina. Questi criminali vanno arrestati e puniti severamente. @Roma è vicina alla famiglia e agli amici della giovane vittima"."Dolore e sconcerto per la morte di Luca Sacchi. Chiediamo giustizia di fronte a questa tragedia che lascia tutti noi senza parole". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti. E il gruppo capitolino del Pd, semre in un tweet, denuncia la "la pericolosa recrudescenza di un clima di violenza criminale in città"."Una notizia devastante. Luca stava difendendo la sua ragazza da una rapina ed è stato ucciso. Non si può morire così. Sono vicino alla famiglia e agli amici, con tutto il cuore, in questo momento di immenso dolore". Lo scrive Luigi Di Maio sul suo profilo Twitter.