Storie russe Ucraina: il grifone in cattività ferisce chiunque gli si avvicini: il contadino lo consegna allo zoo Il rapace appartiene alle specie protette e stava sterminando tutte le anatre della zona

In un villaggio nella provincia di Sumy, nord-est dell'Ucraina, un contadino locale ha catturato un grosso grifone (Gyps fulvus) con una apertura alare di oltre 2 metri. L’uccello è inserito nella lista delle specie protette. In Ucraina sono rimaste solo pochissime coppie che vivono in Crimea, a centinaia di chilometri dal luogo in cui è stato catturato questo esemplare. Il grifone ha sterminato numerose anatre nel villaggio, attaccando anche le persone. Secondo l’agricoltore che l’ha catturato, l’uccello era molto affamato. In attesa di consegnarlo ai volontari di un'associazione animalista, per portarlo allo zoo di Kiev, il contadino lo ha tenuto legato, ma ogni volta che ha provato a prenderlo (come si vede in questo servizio televisivo) il rapace ha ferito tutti quelli nelle vicinanze.