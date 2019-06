​Margherita 'mastodontica'. Così l'Ucraina si accredita una pizza da record È accaduto nella città di Ternopil, in Ucraina occidentale

Il pizzaiolo, presente nella lista mondiale dei cento migliori pizzaioli nella preparazione della pizza napoletana, ha fatto registrare un nuovo record. A lui è stato assegnato un premio nazionale per aver realizzato una "Margherita" mastodontica: 8 metri di diametro. In realtà, la mega pizza non è un corpo unico bensì una composizione di 300 piccole margherite attaccate l'una all'altra.