E' in Ucraina uno dei posti più romantici del pianeta

Nel villaggio di Klevan, provincia di Rivne, in Ucraina, si trova uno dei posti più romantici del pianeta, secondo il tabloid britannico Daily Mail. Il "tunnel of love" è stato scoperto da poco dai turisti, anche se esiste da tanto tempo. Si tratta di un fenomeno botanico: in un breve tratto ferroviario, che collega due villaggi, si è formata una galleria naturale, grazie alle corone di alberi e arbusti che si sono impigliati, formando una volta verde.Nell’epoca sovietica lungo i binari sono stati piantati alberi e cespugli per proteggere una vicina base militare da occhi indiscreti. Gli alberi a ridosso dei binari nascondevano il movimento dei treni che portavano armi e munizioni alla base.C'è anche una leggenda popolare: i genitori hanno proibito a una coppia di giovani di sposarsi. La ragazza per disperazione si è buttata in una palude a ridosso della ferrovia ed è morta annegata. Il ragazzo è entrato nel tunnel dell’amore alla ricerca della fidanzata ed è svanito nel nulla. Da allora le anime dei due amanti proteggono l’amore altrui, assicurando la conservazione della passione alle coppie che passano attraverso il tunnel, vi si baciano e giurano l’eterno amore.Un trenino locale passa 3 volte al giorno attraverso il tunnel dell’amore, assicurando che rimanga sempre aperto. E le coppie, provenienti da diverse parti del mondo, legano agli alberi nastrini con i colori delle loro bandiere nazionali, alla maniera dei lucchetti d’amore sul ponte Milvio a Roma.