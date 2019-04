Ucraina al voto per il ballottaggio: comico Zelensky dato per favorito alla presidenza

In Ucraina si sono aperti i seggi, alle 8 della mattina, per eleggere il nuovo presidente. Si vota in 200 circoscrizioni e gli aventi diritto sono oltre 30 milioni di persone - 325 mila delle quali hanno cambiato il seggio di registrazione rispetto al primo turno. I seggi chiudono alle 20:00. A sfidarsi il presidente in carica Petro Poroshenko e il comico Vladimir Zelensky, dato ampiamente in testa negli ultimi sondaggi.A meno di colpi di scena, l'Ucraina si prepara a fare un salto nell'ignoto: l'attore e novizio politico Volodymyr Zelensky parte da grande favorito nel secondo turno delle elezioni presidenziali del paese in guerra alle porte dell'Unione europea.Cinque anni dopo la rivoluzione filo-occidentale di Maidan, gli ucraini sembrano determinati a rovesciare le carte in tavola, preferendo un attore e comico di 41 anni a Petro Poroshenko, che a 53 anni sta pagando per non aver messo fine al conflitto nel Paese e ai ripetuti scandali di cui si è macchiata la classe politica. I seggi elettorali sono stati aperti alle 5 del mattino e chiuderanno alle 17. I primi exit poll sono attesi alla chiusura dei sondaggi, i primi risultati parziali verranno pubblicati nella notte. Inimmaginabile, solo poche settimane fa, una vittoria per Volodymyr Zelensky, una nuova ondata del movimento globale anti-élite, è considerata da molti osservatori a Kiev.Largamente in testa rispetto al primo turno, con un punteggio doppio rispetto al suo rivale, a Zelensky è stato attribuito più del 70% delle intenzioni di voto negli ultimi sondaggi prima del secondo turno. Pochi hanno preso sul serio il comico quando ha annunciato la sua candidatura il 31 dicembre. Ci sono stati quattro mesi di campagna elettorale fuori dal comune, principalmente sui social network, dove è emerso un "ragazzo semplice" che voleva "rompere il sistema" come il bel professore di storia eletto presidente che incarna in una serie televisiva. Al di là della sua promessa di mantenere una posizione pro-occidentale presa nel 2014, il programma politico di Zelensky resta molto vago, anche se ha tentato tra i due round di rafforzare la sua credibilità, circondandosi di consulenti più esperti e finalmente parlando nella stampa.La posta in gioco è alta per questa ex repubblica sovietica che sta attraversando una crisi senza precedenti dalla sua indipendenza nel 1991, ma anche per i rapporti ai ferri corti tra la Russia e l'Occidente.L'ascesa al potere dei filo-occidentali nel 2014 è stata seguita dall'annessione della penisola di Crimea da parte della Russia e da una guerra che ha ucciso circa 13.000 persone in cinque anni. Questa crisi ha acuito le già gravi tensioni tra la Russia e gli occidentali, che hanno imposto sanzioni reciproche. Se confermato, l'elezione di un nuovo presidente inesperto sarà seguita molto da vicino dalle cancellerie.Venerdì, il ministro degli Esteri degli Stati Uniti, Mike Pompeo, ha invitato entrambi i candidati "a sottolineare il loro sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina", e ha ribadito l'impegno (statunitense) a "lavorare con chiunque scelga il popolo ucraino". La scorsa settimana, i candidati erano stati ricevuti a Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron. "Una presidenza quinquennale non è una commedia (televisiva) che può essere disattivata se non è più divertente, né un film dell'orrore che sia facile da fermare", ha dichiarato il presidente uscente sabato sul suo profilo Facebook, chiamando gli elettori a "pensare all'Ucraina"