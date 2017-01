Bruxelles Ue, fonti commissione: partita lettera su debito Italia Ue: rischio manovra almeno 3,4 miliardi, risposta entro 1 febbraio. Fonti Mef confermano di aver ricevuto la lettera che ora è all'attenzione degli uffici competenti che la stanno valutando

La lettera della Commissione europea per chiedere al governo italiano alcuni chiarimenti sull'andamento del suo debito pubblico nel 2017 è stata inviata oggi dagli uffici di Bruxelles al ministero dell'Economia. È quanto si apprende da fonti dell'esecutivo comunitario.La lettera ha l'obiettivo di ottenere dal governo le informazioni sul divario, pari a circa lo 0,2% del Pil, fra gli impegni presi per il 2017 e i dati contenuti nella bozza di bilancio approvata dal governo, in tempo per l'elaborazione delle previsioni economiche di primavera, basate sui dati al primo febbraio, e per il rapporto sul debito pubblico italiano secondo l'articolo 126/3 dei trattati, previsto per le prossime settimane.Fonti Mef confermano di aver ricevuto la lettera che ora è all'attenzione degli uffici competenti che la stanno valutando.La Commissione europea avverte l'Italia che "misure di bilancio aggiuntive pari a uno sforzo strutturale di almeno lo 0,2% del Pil potrebbero essere necessarie per ridurre il divario per il pieno rispetto nel 2017" degli impegni di riduzione del debito previsti dal Patto di stabilità e crescita. In questo modo, secondo quanto si legge nella lettere che la commissione ha inviato oggi al governo italiano, si può "evitare l'apertura di una procedura per deficit eccessivo per il mancato rispetto con la regola del debito basata sui dati del 2015". Si tratterebbe dunque di una manovra di circa 3,4 miliardi.Nella stessa lettera l'Ue dà tempo all'Italia per avere una risposta "entro l'ultima data utile per le previsioni economiche invernali della Commissione, fissata per il primo febbraio". La risposta, sollecitata dalla Commissione, dovrà essere "pubblica" e "comprendere un pacchetto sufficientemente dettagliato di impegni specifici e un calendario chiaro per una loro adozione legale rapida".