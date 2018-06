'Da Macron non prendo lezioni' Ue. Salvini: non mi fido delle parole, aspetto i fatti. Le Ong? Vedranno Italia in cartolina Il vicepremier e ministro dell'Interno inoltre ha sottolineato che il nostro Paese - il prossimo anno - chiederà un 'commissario economico' in sede europea. Poi ha ribadito: smonteremo la Fornero e che non ci sarà nessuna patrimoniale. La polemica sulla scorta a Saviano: non decido io, spiega

"Vorrei che finisse l'ipocrisia per cui si dice viva l'Europa e poi paga l'Italia". Il vicepremier e ministro dell' Interno, Matteo Salvini, ospite di "Circo Massimo" su Radio Capital, commenta i risultati del vertice europeo, sottolineando però di non fidarsi "delle parole, vediamo che impegni concreti ci sono": abbiamo ottenuto il 70% di quanto richiesto. "Il principio fondamentale era e continua a essere la protezione delle frontiere esterne e fare investimenti veri in Africa perché 'unico modo per bloccare l'esodo è permettere a quelle ragazze e a quei ragazzi di avere un futuro nelle loro città" ha aggiunto Salvini.Salvini poi affronta con toni duri, la questione delle Ong: "Come mi dicono i militari italiani e persino quelli libici, le navi delle Ong aiutano gli scafisti, consapevolmente o meno: la loro presenza è un pericolo per chi parte e un invito a nozze per gli scafisti". E attacca: "Chi finanzia le Ong? C'è l'Open Society Foundations di Soros che ha un chiaro disegno, quello di un'immigrazione di massa per cancellare quella che è un'identità che può piacere o meno ma che mi dispiacerebbe venisse distrutta". Salvini spiega: "Voglio ridurre gli arrivi e aumentare le espulsioni. Chi c'era prima di me evidentemente si è dedicato ad altro". Il ministro dell' Interno ha chiarito che "salveremo tutti quelli che saremo in grado di salvare, ma fortunatamente non siamo più da soli" e sulla possibilità di una chiusura dei porti Salvini ha concluso "per quanto riguarda le Ong, non vedono l'Italia se non in cartolina".Parlando della missione in Libia, il ministro dell'Interno dice: "Molto positiva anche dal punto di vista economico. L'idea che mi sono fatto è che gli interventi degli altri Paesi in Libia non sono dettati da ragioni umanitarie ma per fare i loro interessi economici e poi lo scotto lo paghiamo noi. Mi dicono che sono sovranista ma in Libia devono decidere i libici".Sulla controversa figura di Orban, Salvini, rispondendo a Silvio Berlusconi - che in una lettera al Corriere della Sera lo invita a riflettere su una possibile allenaza con il leader ungherese - dice: "Orban, ha difeso il lavoro della sua gente - ha ricordato il vicepremier - cosa che dovrebbe fare qualsiasi leader di destra o di sinistra. Governa da una vita in Europa, con il partito popolare europeo, è alleato della Merkel e di Berlusconi"."Lezioni da un signor Macron che a Ventimiglia respinge decine di donne, bambini e invalidi io non ne prendo". Cosi'' il ministro dell'Interno Matteo Salvini al festival del lavoro. "Non puoi dire che Salvini e gli italiani sono brutti e cattivi", ha continuato, sempre parlando del presidente francese. "Prima di darci lezioni dovrebbe accogliere altri novemila" migranti, ha continuato, "fino a quel momento non può aprire bocca".Salvini inoltre spiega che l'Italia vuole rimanere in Europa, ma non "da ultimi". E annuncia che il prossimo anno chiederà di avere 'un commissario economico' nella nuova commissione Ue."La legge Fornero? "Lo dicono tutti da anni di non toccarla: Confindustria, Bce, Istat; lo abbiamo messo in programma e lo faremo: se ne faranno una ragione, la smonteremo ripartendo da quota 100"."La legge sulla legittima difesa ha costo zero. Se servisse a salvare la vita anche ad un solo cittadino per bene, ben venga" ha detto il ministro dell'Interno. Il codice prevede la valutazione della proporzionalità, "ma se uno entra alle 3 di notte in camera di mio figlio io non ho il tempo di capire se la pistola che ha in mano è vera o no, se è carica o no. Io non sono armato, non ho la pistola sul comodino e non ho nemmeno il porto d'armi, al massimo ho il mattarello, ma in una situazione del genere mi difenderei con qualsiasi 'arma' avessi a disposizione."La scorta di Saviano? Non sono io che decido, chi di competenza valuterà" dice ancora Salvini. Roberto Saviano ministro della malavita può dirlo a qualcun altro" ha aggiunto " a me la mafia fa schifo e voglio togliergli fino all'ultima mutanda"."Non ci sarà nessuna forma di patrimoniale e nessuna forma di tassazione dei risparmi, perché sono stati già tassati. Con meno burocrazia e meno tasse l'Italia è il Paese migliore per investire in Italia" spiega il vicepremier. Poi sui conti pubblici: "L'Italia è un Paese sicuro. Ha uno dei risparmi privati piu' avanzati al mondo: abbiamo messo nel contratto che non ci sarà nessun tipo di patrimoniale, mentre il mio dubbio è che qualcuno ci voglia mettere mano". Per quanto riguarda il decreto allo studio, "sulla sburocratizzazione, tagliare le complicazioni delle cose semplici, studi di settore e redditometri, ci siamo" conclude.Il reddito di cittadinanza? "L'unica cosa di cui sono certo è che l'ultimo settore da toccare è quello privato. E' già stato munto abbastanza. Non può pagare una lira in più altrimenti muore. Nel pubblico c'è ancora da fare" dice Salvini.