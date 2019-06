Calcio Uefa, procedimento Milan sospeso fino ricorso a Tas Lo ha deciso Camera giudicante del Club Financial Control Body

Sede Uefa (Ansa)

Il procedimento contro il Milan per non aver rispettato il requisito di pareggio di bilancio nel periodo di osservazione determinato nella stagione 2018/19, è stato sospeso fino al risultato del ricorso pendente al Tas, dove il club si è appellato contro le sanzioni per le violazioni al Fair play finanziario nel triennio 2015-2017. È quanto ha deciso la Camera giudicante del Club Financial Control Body della Uefa.