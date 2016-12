​Ultima seduta dell’anno, Piazza Affari positiva

di Riccardo Venchiarutti Ultima seduta dell’anno per le Borse: mentre Londra e Francoforte hanno già chiuso in leggero rialzo a Milano il Ftse Mib sale dello 0,22% mentre il bilancio dell’intero anno è negativo del 10% circa.Ed è stato un anno dominato dalla crisi dei titoli bancari: il peggiore è stato MPS, che oggi riunisce il cda per affrontare il tema della liquidità. L’istituto senese è stato il peggiore tra i titoli principali con una flessione dell’88% molto male anche Banco Popolare -76% e Popolare di Milano -61% che da lunedì saranno ufficialmente una sola banca.I migliori invece sono stati St Microelectronics +72%, Tenaris +53%, e Buzzi +34%.Recupera qualcosa l’euro nel cambio sul dollaro a 1,0538, lo spread è a 161 punti base.Ore 15:50