A Roma temperature sfiorano ancora 40° Ultime giornate di caldo e sole. Arriva 'Poppea' e parte dell'Italia sarà investita da temporali Da giovedì 31 si registreranno i primi rovesci e temporali che interesseranno gran parte del Nordovest spingendosi fino al Veneto zona Garda. Ancora bel tempo al Centro-Sud

Italia ancora protetta dall'anticiclone africano 'Polifemo' che oggi sarà al culmine della sua potenza portando temperature fino a 40° in Sardegna e 37° sul Lazio, come a Roma. Qualche pioggia invece interesserà il Triveneto e l'Emilia orientale; previsti temporali sull'arco alpino.Da domani e fino a mercoledì 30 sole prevalente e temperature in leggera diminuzione su tutte le regioni. Dall'Atlantico però il ciclone 'Poppea' si sta per avvicinare, ed ecco che giovedì 31 si registreranno i primi rovesci e temporali che interesseranno gran parte del Nordovest spingendosi fino al Veneto zona Garda. Ancora bel tempo al Centro-Sud. Da venerdì 1 settembre, inizio dell'Autunno meteorologico (quello astronomico partirà dal 22 settembre), il ciclone 'Poppea' affonderà sull'Italia. Sarà maltempo diffuso al Nord, Toscana centro-settentrionale, Umbria e Marche settentrionali con rovesci, temporali, grandinate e possibili trombe d'aria, specie in Pianura Padana.