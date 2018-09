Strasburgo L'ultimo discorso sullo stato dell'Unione di Jean-Claude Juncker: No a nazionalismi che distruggono "'Non penso che siamo alla vigilia di una catastrofe come quella della prima guerra mondiale, tuttavia dobbiamo ricordarci di essere felici perché viviamo in un continente di pace grazie all'Unione europea: per questo dobbiamo rispettarla meglio, difendere il nostro modo di essere e di vivere", ha detto ancora Juncker

Il Parlamento europeo è al centro dell'attenzione: il presidente della Commissione europea Juncker pronuncia il discorso sullo stato dell'Ue a Strasburgo dove si votano anche le sanzioni contro l'Ungheria di Orban sul caso immigrazione. "L'Europa deve restare un continente di apertura e tolleranza, non sarà mai una fortezzache volta le spalle al mondo", ha detto Jean-Claude Juncker."È necessario rispettare l'Unione Europea. Non ricorriamo ad un nazionalismo che cerca capri espiatori e cerca di distruggerli invece di farci coesistere in modo migliore", ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker."Non penso che siamo alla vigilia di una catastrofe come quella della prima guerra mondiale, tuttavia dobbiamo ricordarci di essere felici perché viviamo in un continente di pace grazie all'Unione europea: per questo dobbiamo rispettarla meglio, difendere il nostro modo di essere e di vivere", ha detto ancora Juncker, che ha aggiunto: "Sì al patriottismo che non è rivolto conrtro gli altri, no al nazionalismo che respinge e detesta gli altri, che distrugge, cerchiamo invece soluzioni che ci permettano vivere insieme. Mai più la guerra, dicevano i nostri 'padri fondatori', ciò per noi è un faro, dobbiamo essere vigili"."È impossibile ogni volta che arriva un'imbarcazione elaborare soluzioni ad hoc. Le soluzioni ad hoc non bastano più. Abbiamo bisogno di maggiore solidarietà nel presente e nel futuro e deve essere una solidarietà duratura". "Dobbiamo aprire delle vie di migrazione legale per l'Europa, abbiamo bisogno di migranti qualificati - ha aggiunto - le proposte della Commissione ci sono da tempo, vi invito a utilizzarle".Le sanzioni verso gli Stati membri "vanno applicate dove lo stato di diritto è in pericolo", ha detto il presidente dellaCommissione Ue Jean-Claude Juncker.Ieri il Parlamento si è profondamente diviso sul caso Ungheria e dopo l'intervento del premier Orban. Oggi il Parlamento si esprimerà sulla richiesta di aprire una procedura contro l'Ungheria per violazione dello Stato di diritto.