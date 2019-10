Il Governo vorrebbe flessibilità per eventi eccezionali Manovra, la lettera del Mef sulla riduzione del debito oggi a Bruxelles Il premier si dice fiducioso sul dibattito alle Camere sulla legge di bilancio anche se restano tensioni all'interno della maggioranza. Il Governo intanto deve rispondere a Bruxelles sulla conformità ai parametri di riduzione del debito

Ultimo giorno per il governo italiano, che dovrà inviare una lettera a Bruxelles sulla conformità sulla legge di bilancio ai parametri di riduzione del debito. Il governo Conte prepara la risposta aichiarimenti sollecitati dalla Ue sulla manovra, con Bruxelles che ha chiesto a Roma come intenda intervenire sul deficit. Ik premier e il ministro dell'economia Roberto Gualtieri fanno sapere che la risposta fara' leva sulle risorse derivanti dal calo dello spread e sulla "fiscal stance", la posizione di bilancio pro-crescita concordata all'Eurogruppo del 9 ottobre.La lettera di risposta del Mef all'Europa dovrebbe puntare sul fatto che, come spiegato da Conte, "la riduzione dello spread" in atto dalla nascita del nuovo governo "permettera' di risparmiare fino a 18 miliardi, 630 euro per ogni contribuente", da destinare alla riduzione del debito. L'obiettivo del confronto in atto con l'Ue e' mettere al sicuro la richiesta, di cui la Commissione "prende atto", di poter usare la flessibilita' per eventi eccezionali.Il tentativo, sia a Roma che a Bruxelles, e' di smorzare le tensioni mentre, cifre scritte nel documento programmatico di bilancio, Gualtieri fornira' dettagli nella sua missiva e spieghera' che si tratta di stime "prudenti" e che dalla lotta all'evasione si attendono non 7 ma 3 miliardi ma anche in questo caso si prevedono maggiori risultati.Il governo pero' gioca sul filo dell'infrazione: e' cruciale non far saltare l'equilibrio dei saldi. Conte lo avrebbe ricordato anche nel vertice di lunedi' a Palazzo Chigi, che ha visto un confronto tra i partiti a tratti molto animato. Il premier e il ministro dell'Economia quindi cercano subito di blindare il piu' possibile la legge di bilancio