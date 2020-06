L'afroamericano ucciso a Minneapolis il 25 maggio L'ultimo saluto a George Floyd non ferma l'America che scende di nuovo in piazza A New York migliaia di persone si sono radunate sulla 42ma strada. A Washington e Los Angeles si ripetono le scene degli ultimi giorni, con giovani armati di mascherina per dire 'no' al razzismo e chiedere una riforma della polizia. Floyd dopo i funerali in forma privata, a cui hanno partecipato circa 500 persone, è stato sepolto a Pearland, un sobborgo della metropoli texana, vicino alla madre che ha invocato prima di morire

