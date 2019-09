Germania, l'ultra destra dilaga in Sassonia ma il partito della Merkel si conferma primo

I cristiano-democratici (Cdu) della cancelliera Angela Merkel si confermano con il 32,1% primo partito alle elezioni regionali in Sassonia, seppure in calo del 7,3% rispetto al 2014. Seconda forza è l'Alternative fur Deutschland (Afd), partito di estrema destra che sale al 27,5% dal 9,7% di cinque anni fa. A scrutinio terminato, Die Linke (La Sinistra) ottiene il 10,4%, davanti ai Verdi che raccolgono l'8,6% dei consensi. Crolla l'Spd: il partito di centro-sinistra ottiene il 7,7%, il peggior risultato di sempre alle elezioni in Sassonia, mentre i liberali dell'Fdp non superano lo sbarramento del 5%."I risultati nelle elezioni in Sassonia e in Brandeburgo fanno paura. E' scioccante che un partito come l'Afd, che è apertamente di destra radicale, antidemocratica e che molto spesso si mostra anche come antisemita, abbia risultati cosi' forti". Lo afferma Charlotte Knobloch, presidente della comunita' israelitica di Monaco, ex presidente del Consiglio centrale ebraico tedesco e fino al 2010 vicepresidente del Congresso ebraico europeo.