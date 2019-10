Italia Viva non partecipa: "Non abbiamo candidati" Umbria, i leader della coalizione a Narni in vista del voto "Spiegheremo nei dettagli la manovra", dicono i leader a proposito dell'evento. L'appuntamento elettorale sottolinea il premier Conte, "non sarà un test decisivo per il governo"

Condividi

L'Umbria centro politico, non solo geografico, d'Italia nel dibattito di queste ore dedicato all'ultima giornata di campagna elettorale per le elezioni regionali di domenica prossima. Tutti i leader di maggioranza e di opposizione, o quasi, sono sparsi tra i principali centri della regione.Un evento specifico è quello di Narni, dove questa mattina si trovano il premier Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti, Roberto Speranza, ufficialmente per un'iniziativa legata alla manovra, ma che inevitabilmente assume una valenza particolare, in vista del voto e del rush finale per Vincenzo Bianconi, candidato governatore dei giallorossi.Il premier arrivato all'Auditorium San Domenico, è stato accolto dagli applausi dei presenti. L'iniziativa della coalizione di governo ha avuto inizio con il saluto del Sindaco di Narni, Francesco De Rebotti. Il candidato Vincenzo Bianconi è stato accolto da un'ovazione e il premier, che ha posato in una foto con lui, lo ha definito "questo coraggioso".Assenti all'appuntamento, invece, Matteo Renzi e i rappresentanti di Italia viva. "Non sono qui per la campagna elettorale", ha precisato il premier prima del suo giro a Solomeo, in provincia di Perugia, per rendere omaggio "all'impresa sociale" di Brunello Cucinelli. Quanto alla manifestazione di oggi ha detto: "Ho ricevuto un invito. Sarà un'occasione per me per parlare del decreto terremoto, per dare risposte ai cittadini. Il fatto che ci siano i leader a parlare con i cittadini mi sembra un fatto positivo".L'appuntamento elettorale, però, sottolinea Conte, "non sarà un test decisivo per il Governo", che andrà misurato, piuttosto, sui "tanti punti programmatici" che hanno suggellato l'intesa. I sondaggi in mano agli alleati non sono certo ottimistici, ma Bianconi viene dato "in risalita". "Un ruolo decisivo lo avranno gli indecisi, è giusto dare tutto e spiegare ai cittadini cosa prevede la manovra e soprattutto cosa non prevede, dall'aumento dell'Iva ai tagli a scuola e sanità"."Non ci siamo perché noi non siamo candidati - fanno invece sapere i renziani - e fantomatiche alleanze organiche, non ci interessano adesso e non ci interesseranno in futuro. A Roma come alle prossime Politiche".Nell'arco della giornata previsti anche i comizi di chiusura del centrodestra, con i leader Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi alle prese con interventi e appuntamenti in diverse città in favore della candidata Donatella Tesei.