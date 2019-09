Dem e M5s discutono sul nome del candidato Umbria verso il voto, Di Maio: candidiamo la sindaca di Assisi. Pd sorpreso sostiene Fora È in corso il voto sulla piattaforma Rousseau per decidere sul patto civico tra Movimento Cinque Stelle e Partito democratico

Stefania Proietti e Andrea Fora

Oggi fino alle 19 urne elettroniche aperte sulla piattaforma Rousseau. Gli iscritti del MoVimento 5 Stelle abilitati al voto sono chiamati ad esprimersi sulla proposta fatta dal capo politico su un "patto civico per l'Umbria", ovvero sulla possibilità di sostenere alle elezioni regionali in Umbria un candidato Presidente civico con il sostegno di altre forze politiche.Ma c'è uno scambio di battute che anima il dibattito tra Pd e 5stelle ad una settimana dalla presentazione delle liste; la dialettica è tra Verini, commissario Pd umbro e il leader M5s Di Maio. Punto di convergenza richiesto: un nome condiviso per la presidenza."Sorprendono le parole di Luigi Di Maio di questa mattina" scrive in una nota il commissario Pd dell'Umbria Walter Verini. "Da giorni - prosegue Verini - in accordo con il partito nazionale, attendiamo una risposta seria su una candidatura civico-sociale da tempo in campo, a prescindere dal Pd: quella di Andrea Fora. Il quale, davanti ad eventuali intese su profili di alto spessore, aveva dato e darebbe piena disponibilità ad aiutare queste soluzioni. Noi lavoriamo per unire e non per dividere un campo largo che può essere vincente".Invece Di Maio in un post sul blog delle stelle ha scritto: "Il nome che abbiamo proposto come candidata presidente è l'attuale sindaco di Assisi, Stefania Proietti, una amministratrice locale molto attiva e una docente universitaria molto apprezzata. E ci aspettiamo una risposta, perché non c'è più tempo". Dichiarazione rilasciata mentre è in corso il voto dei militanti pentastellati sul patto civico per l'Umbria.Le candidature per le elezioni regionali in Umbria dovranno essere depositate il 27 settembre. Il 27 ottobre è in programma il voto. Nell'area di centro sinistra è già in campo come candidato presidente Andrea Fora, esponente civico alla guida di una coalizione appoggiata anche dal Pd. Non è chiaro se la candidatura di Proietti proposta dal M5s potrà mutare lo scenario. La sindaca di Assisi è stata eletta come civica alla guida della lista Assisi domani. In giunta anche Pd e Cristiano Riformisti.