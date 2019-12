Dinamica da ricostruire Grosseto, un morto e un ferito grave in una sparatoria Un colombiano di 40 morto, un senegalese in gravi condizioni. La polizia cerca l'uomo che ha sparato, anche lui straniero

Un uomo di nazionalità colombiana, 40enne, è morto dopo il ricovero all'ospedale di Siena. Era stato ferito da un colpo di arma da fuoco. Ferito in modo grave, anche se non sarebbe in pericolo di vita, un altro straniero, originario del Senegal. Da quanto appreso i due sono stati feriti la notte scorsa a Grosseto da un altro uomo, anche lui stranieroI due uomini, il colombiano e il senegalese, sono rimasti feriti in una sparatoria che si è verificata nella tarda serata di lunedì nella città toscana. Il presunto assalitore è fuggito e le forze dell'ordine gli stanno dando la caccia. Il più grave dei feriti è apparso subito il colombiano deceduto, centrato alla testa da un proiettile, e trasferito con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Siena.Il senegalese, con ferite al torace, è stato ricoverato all'ospedale di Grosseto. Le forze dell'ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti, in un primo momento sono intervenute per quello che sembrava un incidente stradale in via della Pace: un'auto era infatti entrata ad alta velocità in un parcheggio, finendo la propria corsa contro un'altra vettura in sosta e senza nessuno all'interno.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, e le condizioni dell'uomo alla guida dell'auto sono apparse subito molto gravi, ed è stato deciso il trasferimento all'ospedale di Siena dove, da quanto si apprende, i medici si sono accorti della ferita d'arma da fuoco alla testa.