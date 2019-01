Russia: vive da solo in un villaggio isolato, le autorità gli regalano una tv digitale

Aleksandr Smetanin all’interno della sua casa di fronte a nuova TV digitale

Nella provincia di Tver, Russia europea centrale, nel villaggio di Gridino, è rimasto un solo abitante, il 63enne Aleksandr Smetanin. L’uomo vive in un totale isolamento.Il primo centro abitato dista dal suo villaggio 40 chilometri, che in inverno l’uomo raggiunge sugli sci. Altri mezzi di trasporto non ce ne sono e l’uomo non ha l'automobile. Il riscaldamento è a legna, che spesso manca, e c’è deficit di generi alimentari.L’unico collegamento con il mondo esterno è la tv, ma dall’inizio dell’anno si è passati dal formato analogico a quello digitale e il vecchio apparecchio era inutilizzabile. L’amministrazione regionale ha regalato all’eremita una nuova smart TV e ora l’uomo, pensionato, può guardare 20 canali.