Pécel ​Ungheria, il video del salvataggio di un labrador intrappolato sul ghiaccio

Nella citta di Pécel, in Ungheria, un labrador è rimasto intrappolato sul ghiaccio in mezzo a un lago. Non è chiaro come mai il cane si trovasse in quella situazione, ma l’animale era impaurito, sfinito e incapace di muoversi.Alcune persone l’hanno visto e hanno chiamato i soccorritori che però non sono riusciti nell’operazione di salvataggio per mancanza di esperienza e attrezzature adatte.A quel punto è stata chiamata una squadra specializzata da Budapest. Gli uomini si sono avvicinati al labrador sulle ginocchia e l’hanno caricato su un materassino apposito, trascinato poi sulla riva con le funi.