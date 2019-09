Strasburgo ​Ue, i Verdi decidono la prossima settimana se aprire a M5s Il co-presidente dei Verdi europei Philippe Lamberts: il gruppo si riunirà e se sarà d'accordo partirà una discussione

Prove di alleanza a Strasburgo fra il gruppo dei Verdi europei ed il M5s. "La fine dell'alleanza con la Lega ha tolto uno dei grandi ostacoli nel cammino di una eventuale alleanza del M5s nei Verdi al parlamento Ue". Lo afferma il co-presidente dei Verdi europei Philippe Lamberts, precisando che il M5s "ci ha contattato e ci ha chiesto di avviare una discussione" e "noi a inizio della prossima settimana, fra lunedì e martedì, ne parleremo con il gruppo e se sarà d'accordo inizieremo una discussione con loro"."Le discussioni dovranno chiarire le divergenze che abbiamo con loro, oltre alle convergenze - ha precisato Lamberts -. Ma prima di parlare di alleanze dobbiamo chiarire i punti che sembrano problematici". "Ad esempio - ricorda il co-presidente dei Verdi - uno dei punti di divergenza è stato il voto alla presidente designata della commissione europea Ursula Von Der Leyen sul quale noi abbiamo votato contro", mentre il M5s l'ha appoggiata. Le "nostre discussioni serviranno a chiarire tutti i punti ancora oscuri, certo non posso metterci la mano sul fuoco su come deciderà il gruppo, vedremo", ha assicurato Lamberts. "Una cosa però è chiara adesso un ostacolo è stato tolto, una volta che loro hanno rotto l'alleanza con Salvini, ma restano altri punti" da chiarire. "Devo riconoscere che su un'enormità di temi al parlamento europeo il lavoro dei Cinquestelle è stato vicino al nostro, ma allo stesso tempo ci sono state alcune questioni come Dublino o il futuro dell'Europa in cui non sono mancate le divergenze" fra noi.