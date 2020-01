Roma, uomo senza vita trovato in un camion parcheggiato

Condividi

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato ieri sera intorno alle 20 in un camion parcheggiato a piazza Zama, in zona Appio, nella capitale. Sul posto pattuglie del gruppo Appio della polizia locale di Roma Capitale. L'uomo, secondo quanto si apprende, sembrerebbe morto per cause naturali. La salma è stata trasportata presso l'universita' La Sapienza.