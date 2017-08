Tragedia all'alba per probabili ragioni sentimentali Uomo spara a una donna a Torino e si uccide, lei è in fin di vita Secondo una prima ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile, l'uomo ha estratto la pistola dopo avere avuto un violento litigio con la ragazza a bordo di una Bmw con targa francese

Un uomo si è ucciso dopo avere sparato a una donna, ora ricoverata in ospedale, ferendola alla testa. La tragedia questa mattina nel centro di Torino. A fare fuoco un italiano di 45 anni, residente a Milano, individuato dalle volanti della polizia nei pressi del luogo della sparatoria poco prima che si suicidasse. La donna, 31 anni, è stata trasportata all'ospedale Cto in codice giallo.Il movente del tentato omicidio, secondo le prime informazioni, sarebbe sentimentale. Indaga la squadra mobile.La donna ferita, che non sarebbe in pericolo di vita, è una cittadina ungherese.Secondo una prima ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile, l'uomo ha estratto la pistola dopo avere avuto un violento litigio con la ragazza a bordo di una Bmw con targa francese. Il mezzo è stato sequestrato.A dare l'allarme alla polizia sono stati alcuni testimoni, che hanno segnalato la presenza in strada di un uomo armato.