Uova contaminate, il ministro Martina: "La filiera italiana garantirà il prodotto"

(Lapresse)

"Stiamo seguendo le attività preposte dal ministero della Salute, dai Nas, dagli istituti zooprofilattici ed è importante che proseguano con la massima profondità e con la massima diffusione".Così Maurizio Martina, ministro delle Politiche agricole, a margine dell'incontro al Caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta riguardo il sequestro ad Ancona di circa 6 mila uova e 12 mila galline e a Viterbo di 53 mila galline contaminate da Fipronil."Quello che è importante ricordare in queste ore - ha aggiunto il ministro - è che la nostra filiera italiana si sta organizzando per certificare le produzioni italiane esenti totalmente da questo prodotto. Questo è importante perché è una iniziativa messa in campo immediatamente dalla filiera stessa, con grande responsabilità, a certificare l'assenza di questo prodotto e questo è un passo decisivo. Bene così".