L'uragano Dorian cambia traiettoria: oggi sulle Bahamas, poi Florida e Carolina del Sud

L'uragano Dorian, ormai arrivato alla categoria 4 su 5, si avvicina sempre di piu' alle Bahamas ma potrebbe evitare la Florida.Secondo le ultime previsioni del Centro nazionale degli uragani americano (Nhc), con venti fino a 240 km/h potrebbe colpire il nord-ovest delle Bahamas in giornata, per poi spostarsi verso la Florida tra lunedi' e martedi' ma e' difficile prevedere con quale intensita' perche' ha cambiato traiettoria.Lo stesso presidente americano, Donald Trump, ieri, in un tweet dal campo di golf in Virginia, ha sottolineato come "La Sud Carolina potrebbe essere colpita molto piu' forte di quanto inizialmente pensato; cosi' anche Georgia e Nord Carolina. Si sta muovendo ed e' molto difficile da predire, tranne che per il fatto che e' il piu' grande e forte che abbiamo visto in decenni. Restate al sicuro!", ha concluso l'inquilino della Casa Bianca.