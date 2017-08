Texas e Louisiana Uragano Harvey: rottura argini a Sud di Houston, ordine di evacuazione immediato Visita di Trump e Melania in Texas nelle zone colpite dall'uragano Harvey, che finora ha causato almeno 10 morti e un numero imprecisato di dispersi, oltre a danni ingentissimi





di Tiziana Di Giovannandrea ' Fuggire ora ' è l'ordine di evacuazione apparso sul profilo ufficiale della contea di Brazoria, a sud di Houston, per la rottura degli argini a Columbia Lakes. L'uragano Harvey continua a causare danni negli Stati Uniti, in particolare nel Texas su cui si è abbattuto senza pietà.Non sono bastati a scongiurare il peggio, gli allagamenti "controllati" con l'acqua dei bacini rilasciata gradualmente a Houston, per evitare che si rompessero le dighe. La Addicks Reservoir, il bacino a Sud della città è esondato provocando allagamenti incontrollati e ordini di evacuazione. Non era mai successo prima.Alla gente rimasta intrappolata è stato chiesto di mettere indumenti sulla porta, come bandiere bianche per segnalare la richiesta di aiuto. L'acqua è arrivata ai tetti delle case. Houston resta sommersa per il quarto giorno consecutivo. I venti fortissimi e le piogge torrenziali, oltre che provocare la morte di più persone, hanno messo a rischio di vita più di 6 milioni di persone.Il presidente Usa ha dichiarato lo stato di emergenza in Louisiana mentre l'Onu ha messo in relazione l'abnorme volume delle piogge ai cambiamenti climatici in corso.L'uragano sta ora puntando sulla Louisiana e si temono alluvioni disastrose. Il National Hurricame Center calcola che nelle prossime ore cadranno tra i 10 e i 40 centrimetri di pioggia in Louisiana a 50 km dal confine con il Texas e le squadre di soccorso hanno gìà evacuato centinaia di persone. Le piogge torrenziali di Harvey dopo aver messo in ginocchio le raffinerie di petrolio del Texas ora minacciano quelle della Louisiana tanto che Exxon Mobil e Citgo Petroleum pensano alla chiusura degli impianti. Si teme poi un tornado a New Orleans, già devastata nel 2005 da Katrina.