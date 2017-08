Categoria 4 L'uragano Harvey si abbatte sul Texas: proclamato lo stato di emergenza, vento a 200 km orari E' arrivato a 70 km da Corpus Christi ed è previsto che si sposti verso il Messico e la Louisiano ma sembra che a subire le conseguenze peggiori sarà la costa centrale del Texas, con conseguenze potenzialmente catastrofiche.

E' l'uragano più potente degli ultimi 12 anni. Negli Stati Uniti, sulle coste del Texas, si è abbattuto Harvey, di categoria 4, con venti che arrivano a 130 miglia all'ora (oltre 200 km all'ora). Lo Stato ha già proclamato lo stato di calamità e ci sono i primi feriti ricoverati in ospedale.E' arrivato a 70 km da Corpus Christi ed è previsto che si sposti verso il Messico e la Louisiano ma sembra che a subire le conseguenze peggiori sarà la costa centrale del Texas, con conseguenze potenzialmente catastrofiche. A dirlo è il CNH, il Centro Nazionale degli Uragano. Sono attesi anche 60 cm di pioggia con il conseguenze innalzamento del livello del mare.Centinaia di persone hanno già abbandonato le proprie abitazioni, altri stanno preparando le case per difendersi da un potenziale disastro. Nei supermercati di Huston gli scaffali sono vuoti e i cittadini hanno fatto scorte soprattutto di acqua e latte. "Sin da ora possiamo dire ora che sta per arrivare una grande sciagura", ha detto il governatore Greg Abbott. I prezzi del gas in Texas stanno iniziando a salire e alcune raffinerie hanno temporaneamente fermato la produzione petrolifera.Nel 2005, l'uragano Katrina, di categoria 3, ha devastato New Orleans e causato oltre 1.200 morti e 108 miliardi di dollari di danni.