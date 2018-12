Urali Crolla l'unico ponte, resta una sola possibilità: attraversare una palude e boschi infestati da lupi Le autorità di Filkino non hanno intenzione di ricostruire l'unica via di collegamento del villaggio col resto del mondo. L'alternativa offerta è pazzesca

Per gli abitanti del villaggio Filkino, regione di Sverdlovsk, negli Urali, il ponte sul fiume era l’unica via di collegamento con il mondo esterno, raggiungibile in 5 minuti. Dopo il crollo del ponte, le autorità locali si sono rifiutate di ricostruirlo, offrendo ai residenti una via alternativa: far passare le persone da una palude e poi attraversare i boschi popolati da lupi e orsi.

Invece di 5 minuti ci vorranno 3-4 ore e ben 10 chilometri di strada per raggiungere il primo luogo abitato. E gli scolari, per arrivare in tempo per le elezioni, dovranno mettersi in cammino a notte fonda.