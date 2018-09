Casa Bianca all'attacco ​Usa: Facebook e Google in mirino Trump, ipotesi indagini Bozza decreto per inchieste antitrust e pregiudizi politici

Il presidente Usa, Donald Trump

Condividi

Google, Facebook e i social media nel mirino di Donald Trump. La Casa Bianca ha messo a punto un ordine esecutivo che consentirebbe alle agenzie federali antitrust di aprire indagini sulle pratiche delle big della Silicon Valley. Nell'ordine esecutivo - riporta l'agenzia Bloomberg che ha avuto modo di visionarlo - non è nominata alcuna società ma si chiede alle autorità antitrust di' 'indagare attentamente se le piattaforme online hanno agito in violazione delle leggi antitrust''.Alle agenzie governative viene concesso un mese di tempo dalla firma del decreto per raccomandare eventuali rimedi ''per tutelare la concorrenza e affrontare'' eventuali pregiudizi politici riscontrati.La Casa Bianca definisce il decreto una bozza nelle fasi iniziali che non è ancora stata trasmessa alle agenzie federali: una bozza che non è il risultato di nessun processo decisionale all'interno d'Amministrazione Usa. Non è chiaro infatti se il documento arriverà mai sul tavolo del presidente e se Trump lo firmerà. Ma se il presidente dovesse approvarlo si tratterebbe di un'escalation della 'battaglia' di Trump contro Google, Facebook e i social media media che il presidente accusa di zittire i conservatori.