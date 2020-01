La corsa alla Casa Bianca ​Usa, Iowa: Sanders passa in testa nei sondaggi Nel piccolo Stato del Midwest si vota il prossimo 3 febbraio

Bernie Sanders passa in testa nei sondaggi in Iowa, il piccolo Stato del Midwest dove il prossimo 3 febbraio verranno celebrati i 'caucus' che apriranno, come è tradizione, la corsa delle primarie democratiche per la Casa Bianca.Il senatore del Vermont risulta avere il 20% dei sostegni in un sondaggio Des Moines Register/Cnn, seguito dall'altra senatrice progressista Elizabeth Warren, con il 17%. Al terzo posto il sindaco dell'Indiana, Pete Buttigieg, con il 16%, seguito dall'ex vice presidente Joe Biden con il 15%.I risultati segnano un importante avanzamento del senatore, che con la sua candidatura alle primarie del 2016 contro Hillary Clinton, pur perdendo, ha rilanciato in modo netto l'ala più di sinistra, che non esita a definirsi socialista, del partito democratico.In un analogo sondaggio realizzato a novembre, Sanders veniva dato al terzo posto. Comunque il suo distacco con Warren è contenuto, tanto che i sondaggisti ritengono la battaglia per i caucus dell'Iowa ancora tutta aperta.