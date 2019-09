Santa Cruz Usa, a fuoco battello al lago delle coste della California: oltre 30 morti In salvo i membri dell'equipaggio

Incendio su una imbarcazione con più di 30 persone a bordo al largo della costa della California. Lo riferiscono media staunitensi.Il battello, lungo 22 metri, era al largo della costa dell'isola di Santa Cruz quando, secondo quanto riferito dalla Guardia Costiera, "è stato avvolto dalle fiamme"."La Guardia Costiera ha inviato molteplici mezzi di salvataggio insieme a mezzi di agenzie locali per assistere più di 30 persone in difficoltà su una barca di 75 piedi vicino all'isola di Santa Cruz", ha detto la stessa Guardia Costiera in un tweet.I membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo (uno con lievi ferite) e i soccorritori continuano a cercare di evacuare i rimanenti passeggeri.Santa Cruz, situata al largo di Santa Barbara, è la più grande delle otto isole del Canale e anche l'isola più grande della California. Insieme alle altre isole del Canale ospita un parco marino nazionale.