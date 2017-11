Washington ​Usa, allerta vicino Casa Bianca: sospetto arrestato "Ha affermato di avere esplosivo"

Condividi

È stato innalzato il livello di sicurezza nell'area alla Casa Bianca e nell'area circostante dopo l'arresto di un uomo nei paraggi che, secondo fonti, avrebbe affermato di avere esplosivo e di averlo piazzato non lontano dalla residenza.Stando ad altre indicazioni, ancora frammentarie, parte della Casa Bianca è in 'lockdown'.Il presidente Donald Trump è da poco decollato per il suo tour in Asia.