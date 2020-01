Nucleare, Usa contatta Nord Corea per ripresa colloqui

Gli Usa hanno contattato la Nord Corea informandola di voler riprendere i negoziati sul nucleare a Stoccolma che erano stati intrapresi all'inizio di ottobre. Lo ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale Robert O'Brien in una intervista ad Axios riportata da Cnbc. "Gli abbiamo fatto sapere, attraverso vari canali, che vorremmo riprendere questi colloqui al fine di attuare l'impegno di Kim di denuclearizzare la penisola coreana. O'Brien ha aggiunto che e' un segno "positivo" che il leader nordcoreano Kim Jong Un non abbia attuato la promessa di un 'regalo natalizio", che secondo alcuni analisti poteva essere un test missilistico a lungo raggio.