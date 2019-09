Usa Hillary Clinton: "Trump? Un tornado umano corrotto. Una minaccia per il nostro Paese" Continua intanto il duello a distanza tra Biden e il Presidente statunitense. L'ex vice presidente democratico accusa: "Ha tentato rubare elezione" con aiuto estero. Lui replica seccato: "Zelensky nega pressioni illecite"

Condividi

The president of the United States has betrayed our country.



That’s not a political statement—it’s a harsh reality, and we must act.



He is a clear and present danger to the things that keep us strong and free.



I support impeachment. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 25 settembre 2019

The President of Ukraine said that he was NOT pressured by me to do anything wrong. Can’t have better testimony than that! As V.P., Biden had his son, on the other hand, take out millions of dollars by strong arming the Ukrainian President. Also looted millions from China. Bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 settembre 2019

Una "minaccia" ed un "tornado umano corrotto". Così Hillary Clinton ha definito Donald Trump, contro il quale due giorni fa è stato avviato un procedimento di impeachment, che non ritiene sarà rieletto al voto del prossimo anno.In un'intervista alla Cbs che andrà in onda domenica, ma di cui sono state diffuse alcune anticipazioni, l'ex segretario di Stato e candidato democratico alla Casa Bianca dice: "Donald Trump rappresenta adesso una minaccia diretta, un pericolo chiaro e attuale alle istituzioni del nostro governo, allo stato di diritto, alla nostra posizione nel mondo".Alla domanda se sia seccata per il fatto che il presidente continui a dire che lei dovrebbe essere in galera, accusandola di corruzione, la Clinton replica: "No, perché lui sa di essere un presidente illegittimo. E' come fare domanda per un posto di lavoro e avere 66 milioni di lettere di raccomandazione e perderle per un tornado umano corrotto".Continua intanto il duello a distanza tra Biden e Trump. Il presidente Donald Trump ha tentato "di rubare le elezioni". E' l'affondo dell'ex vice presidente democratico Joe Biden sul quale Trump ha chiesto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di indagare per intralciare la sua corsa alla Casa Bianca. Durante un evento di raccolta fondi a San Marino, in California, Biden ha sottolineato come Trump abbia cercato aiuto all'estero "per vincere" le presidenziali del 2020.Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, "ha detto di non aver ricevuto pressioni da parte mia a fare qualcosa scorretto. Non si può aver un miglior testimone di questo". Così il presidente Donald Trump via Twitter, dopo l'esplosiva denuncia del whistleblower che ha fatto scattare l'inchiesta sul possibile impeachment del presidente. Trump ha chiesto a Zelensky, durante un colloquio telefonico lo scorso 25 luglio, di indagare su Joe Biden, il suo piu' temuto sfidante in corsa per la Casa Bianca.